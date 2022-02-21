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Политика21 февраля 2022 13:03

Глава Курска назначил новых заместителей

В мэрии произошли кадровые перестановки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В руководстве города продолжаются перестановки

В руководстве города продолжаются перестановки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэр Курска Игорь Куцак 21 февраля представил своих новых заместителей — Людмилу Положенцеву и Сергея Котлярова.

- Людмила Васильевна будет курировать финансово-экономический блок, Сергей Александрович — блок внутренней политики и относящиеся к нему структурные подразделения, - сказал глава города.

Ранее КП сообщала, что с 21 февраля председатель комитета молодежной политики Курской области Сергей Котляров покидает свою должность и переходит на работу в администрацию Курска.