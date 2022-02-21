Курян приглашают на бесплатный показ фильма в киноклубе

Показ состоится в "Асеевке" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие пройдет в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева, сектор электронной информации и периодических изданий (первый этаж)

26 февраля в 16.00 здесь покажут драму режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» (номинация на премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля-2019). Картина производства кинокомпаний «Шим-фильм», «Арси-фильм», продюсер Лариса Шнайдерман.

В маленьком городке все на виду. Как ни скрывай походы налево, до семьи дойдут тревожные сигналы. И тогда придется делать выбор: строить на ровном месте союз с новой «половинкой» или повиниться перед старой, да и вернуться к привычному течению жизни. Перед таким выбором предстоит встать Анне и Егору.

Режиссер Лариса Садилова выступит с видеообращением к курянам, в котором расскажет не только о работе над этой лентой, но и о выходе на экраны фильма «Огород», съемки которого прошли в 2021 году в Курске. В обсуждении примет участие профессиональный киновед с дипломом ВГИКа Тамара Антипенко.

Вход свободный! Приглашают всех желающих. Соблюдение масочного режима обязательно.