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Здоровье21 февраля 2022 10:33

В Курской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе продолжают работать пункты вакцинации

В регионе продолжают работать пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 21 февраля от коронавируса в регионе скончались 2261 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 74, 75 лет; женщины – 53, 75 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1687 человек, на ИВЛ – 85 (12 – инвазивная, 73 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 704 569 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 681 810.