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Общество21 февраля 2022 10:19

В Курской области 22 февраля ожидается мокрый снег и до семи градусов тепла

Курские спасатели предупреждают курян о гололедице
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ночью ожидается до четырех градусов тепла

Ночью ожидается до четырех градусов тепла

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с девяти вечера 21 февраля до этого же времени 22 февраля облачно с прояснениями.

Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ночью местами гололедица.

Ветер южной четверти 8-13 м/с. Температура: ночью от -1° до +4º, днем 2-7° тепла.

Спасатели ГУ МЧС России по Курской области рекомендуют водителям не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу.