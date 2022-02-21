Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 9:34

Роман Старовойт объяснил, что означает введение режима ЧС в Курской области

В Курск прибыло два поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

У себя в телеграм-канале губернатор сообщил, что введение режима ЧС в регионе никак не отразится на повседневной жизни курян.

Такой особый режим в большей степени регламентирует действия работников органов власти и бюджетных учреждений .

- Мы сможем оперативно оказывать медицинскую помощь вынужденным беженцам, предоставлять им временное жилье, обеспечивать их предметами первой необходимости, трудоустраивать, - говорит Роман Старовойт.

Помимо этого, режим ЧС обеспечивает проведение противоэпидемических мероприятий с учетом въезда большого количества людей.

Также глава региона сообщил, что сегодня появится подробная информация о том, как оказать помощь беженцам.