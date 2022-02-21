Гуманитарный конвой для ДНР и ЛНР из Курска отправится 22 февраля

21 февраля в Курск прибыл второй поезд с беженцами из ДНР. фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

На оперативном совещании 21 февраля сообщили о том, что завершается формирование конвоя с гуманитарной помощью, который отправится из Курской области в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Покинет регион он 22 февраля, а прибудет в ЛДНР уже 23 февраля.

Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что формируется гуманитарная помощь из внебюджетных источников. В первую очередь запросы идут на предметы личной гигиены и одноразовую посуду.