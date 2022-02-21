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Общество21 февраля 2022 8:03

В Курске прошел рейд по возможным зонам подтопления

Проверили 12 улиц
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Проверили территории в Железнодорожном и Сеймском округах

Проверили территории в Железнодорожном и Сеймском округах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В обследовании территорий приняли участие сотрудники окружных администраций, управления по делам ГО и ЧС при администрации города Курска и председатели уличных комитетов.

Проверили 12 улиц: 1-ю Стрелецкую, Луговскую, Сушковскую, Водяную, Полевую, Гомельскую, Киевскую, Брянскую, Дубровинского, Прилужную, Лучистую и Магистральный проезд.

В ходе рейда курянам рассказали о правилах поведения при паводке и вручили памятки о мерах безопасности.