В Курске прошел рейд по возможным зонам подтопления

Проверили территории в Железнодорожном и Сеймском округах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В обследовании территорий приняли участие сотрудники окружных администраций, управления по делам ГО и ЧС при администрации города Курска и председатели уличных комитетов.

Проверили 12 улиц: 1-ю Стрелецкую, Луговскую, Сушковскую, Водяную, Полевую, Гомельскую, Киевскую, Брянскую, Дубровинского, Прилужную, Лучистую и Магистральный проезд.

В ходе рейда курянам рассказали о правилах поведения при паводке и вручили памятки о мерах безопасности.