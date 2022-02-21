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Общество21 февраля 2022 6:56

Курянка выступит на Международном фестивале искусств

Арт-директор мероприятия – советский и российский альтист и дирижер Юрий Бешмет
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

«Большая перемена» проводила творческий конкурс «Сила искусства» по четырем направлениям: журналистика, поэзия, фотография и музыка.

Каждая из работ оценивалась экспертным жюри. Победителями стали 12 ребят из восьми разных регионов России. Среди них – представительница Курской области. Ученица курской школы № 10 им. Е.И. Зеленко 10а класса Алена Калугина одержала победу по направлению «Музыка».

Победители примут участие в одном из самых ярких и масштабных культурных событий в стране - XV Зимнем международном фестивале искусств.