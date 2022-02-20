Курянам предлагают проголосовать за Тургеневский дуб

Продолжается международный конкурс «Европейское дерево года – 2022». От России на нем представлен знаменитый дуб усадьбы Спасское- Лутовиново, посаженный известным русским писателем Иваном Тургеневым. Дерево погибло во время урагана осенью 2021 года, но остается в памяти людей как природно-исторический символ, олицетворение силы, красоты и долголетия.

На сегодняшний день Тургеневский дуб на 3-м месте в народном голосовании и уступает только претендентам из Испании и Польши. Поддержать российское дерево можно, отдав за него свой голос на официальном сайте конкурса https://www.treeoftheyear.org/

По правилам организаторов, необходимо проголосовать за двух участников и подтвердить свой выбор по электронной почте. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

Международный конкурс «Европейское дерево года» проводится с 2011 года. Его цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии. На конкурс выдвигаются победители национальных отборочных отборов. В России это деревья, которые внесены в национальный реестр старовозрастных и имеют всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».