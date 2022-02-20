Куряне, пострадавшие на производстве, могут оформить путевку в санаторий

В Курском региональном отделении Фонда социального страхования России заключены контракты на санаторно-курортное лечение и реабилитацию на 2022 год для тех, кто пострадал на производстве.

Куряне смогут поправить здоровье в санаториях Курской области, Краснодарского края, центрах реабилитации ФСС в Московской области, Владимире, Волгограде и Анапе. Путевки получат около 700 жителей региона, пострадавших на производстве. Им будет оплачен также проезд до места лечения и обратно. Подробности можно узнать в региональном отделении Фонда социального страхования по телефону 72-23-54.

В прошлом, 2021 году, лечение и реабилитацию за счет средств Фонда социального страхования прошли 614 пострадавших на производстве курян. Расходы Курского регионального отделения ФСС по этому направлению составили более 10 млн рублей.