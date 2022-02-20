Внешнеторговый оборот Курской области вырос на 54%

По данным таможенной статистики ФТС России, внешнеторговый оборот Курской области в 2021 году составил более 2,2 млрд долларов, в том числе экспорт – порядка 1,6 млрд долларов, импорт – 597 млн долларов. Внешнеторговый оборот Курской области по сравнению с 2020 годом вырос на 54%.

Основными экспортными торговыми партнерами региона стали Словакия, Франция, Турция, Германия, Беларусь, Латвия. Импортировались товары из Швейцарии, Украины, Китая, Польши, Ирландии, Беларуси.

Основными торговыми партнерами являются страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 82%, в том числе в экспорте – 85%, импорте – 73%.

Номенклатуру торгового оборота внешней и взаимной торговли Курской области составляют при экспорте минеральные продукты – 66% от общего объема экспорта, продовольственные товары и сырье – 19%, продукция химической промышленности – 8%; при импорте продукция химической промышленности – 40%, машиностроительная продукция – 32%, продовольственные товары и сырье – 7%, металлы и изделия из них – 7%.