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Общество20 февраля 2022 14:21

В 2022 году учащиеся курских вузов смогут работать в студотрядах

Они будут трудиться проводниками, педагогами, строителями
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В 2022 году курские студенты смогут работать в отрядах проводников, педагогов, строителей, а также в сельскохозяйственных и сервисных отрядах. Около 500 курян наберут в студотряды в Курской области, Москве, Краснодарском крае и на побережье Крыма.

Желающие могут обратиться в региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»: https://www.rso-kursk.ru/

Региональный штаб «Российские студенческие отряды» действует в Курской области уже 12 лет. Под его эгидой работают отделения на базе КГУ, ЮЗГУ и КГСХА.