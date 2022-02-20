В 2022 году учащиеся курских вузов смогут работать в студотрядах

В 2022 году курские студенты смогут работать в отрядах проводников, педагогов, строителей, а также в сельскохозяйственных и сервисных отрядах. Около 500 курян наберут в студотряды в Курской области, Москве, Краснодарском крае и на побережье Крыма.

Желающие могут обратиться в региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»: https://www.rso-kursk.ru/

Региональный штаб «Российские студенческие отряды» действует в Курской области уже 12 лет. Под его эгидой работают отделения на базе КГУ, ЮЗГУ и КГСХА.