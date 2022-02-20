Куряне стали чаще жениться

По информации регионального комитета ЗАГС, в прошлом году узаконили отношения 6 764 пары, это на 778 больше, чем в 2020 году. Из них 70% молодые пары: возраст жениха и невесты - до 35 лет.

Зафиксировано 4 764 развода. При этом соотношение между количеством расторжений браков и их заключений изменилось: в 2021 году этот показатель снизился с 86% до 71% по сравнению с 2020 годом, отметили в ведомстве.

Всего органы ЗАГС Курской области в 2021 году произвели государственную регистрацию 45 554 актов гражданского состояния, что на шесть тысяч больше, чем в 2020 году.