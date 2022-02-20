В Курской области обновляют уличное освещение

В Фатеже приступили к работам по модернизации уличного освещения. Энергетики установят 572 новых светодиодных светильника, переоборудуют девять шкафов по управлению наружным освещением. Средства на эти цели выделены по энерголизинговому контракту из областного бюджета.

Светлее станет и на улицах в поселке Кшенском. На первом этапе модернизации вместо старых фонарей установят 81 светодиодный. Всего в течение шести месяцев энергетики должны подключить в поселке 680 новых светильников и 15 шкафов управления наружным освещением.