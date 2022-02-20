Курские школьники стали лучшими среди команд ЦФО по мини-футболу

Юные куряне снова показали отличный спортивный результат Фото: Светлана ВОЛКОВА

Команда из Мантуровского района заняла первое место в Центральном федеральном округе на этапе Всероссийских соревнований по футзалу. Они проводятся в рамках проекта «Мини-футбол в школу».

По правилам проекта дети, которые занимаются футболом в спортивных школах, не могли принимать участие в играх. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях, курские спортсмены взяли "золото" среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Теперь впереди у команды финальный всероссийский этап. В этом году он пройдет в Нижнем Новгороде.

Команды Мантуровского района уже не первый раз показывают высокие результаты на этих соревнованиях. В сезоне 2020 года первое место заняли ребята 2006-2007 годов рождения, а в прошлом юноши 2005-2006 годов рождения стали третьими.