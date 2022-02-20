Курский «Сокол» потерпел рекордное поражение сезона

Вчера наши земляки преодолели рубеж в 200 пропущенных шайб (207). Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

На льду спорткомплекса «Арена» курский «Сокол» потерпел самое крупное поражение в этом розыгрыше НМХЛ.

В ноябре прошлого года наши парни дважды проиграли на своей площадке ХК «Россошь» с одинаковым счетом 0:9. Но накануне во встрече с новомосковским «АКМ-Юниор» подопечные Артема Мериои умудрились потерпеть еще более унизительное поражение – 1:11. Единственную шайбу куряне забросили на 10-й минуте первого периода – отличился Сергей Алексашкин (1:1).

По дублю в составе гостей оформили Владислав Кузнецов, Антон Данилов, Ростислав Халиуллин и Александр Лунин. А с учетом результативных передач в ТОП-3 самых полезных игроков встречи вошли Халиуллин (6), Кузнецов (5) и Владислав Дурнев (1+2).

После этой игры «Сокол» продолжает занимать последнее 11-е место в западной конференции. Вчера наши земляки преодолели рубеж в 200 пропущенных шайб (207).

Сегодня команды проведут повторный матч. Начало в 17:00.