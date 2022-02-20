Дорогу между проспектом Дериглазова и трассой "Крым" сдадут к августу

Трасса будет обеспечивать транспортное сообщение в период строительства развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Карла Маркса, сказали в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автомобильная дорога свяжет проспект Анатолия Дериглазова и федеральную трассу М-2 «Крым». Протяженность участка составит 1,35 километра.

- Это один из стратегически важных объектов, реализуемых в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Новая дорога необходима для разгрузки движения в развивающемся микрорайоне Северном. Кроме того, она будет обеспечивать транспортное сообщение жителей в период строительства развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Карла Маркса, - отметил председатель регионального комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков.

Сейчас специалисты выполняют земляные работы. В ближайшее время приступят к переносу коммуникаций.

Завершить строительство планируется к августу 2022 года.