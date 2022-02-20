На курянина завели дело за сопротивление полиции

Курянин не хотел ехать на медосвидетельствование Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 52-летнего курянина. Его подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло 10 февраля днем. Мужчина, находясь в доме по улице Курская Щигров, не желая выполнять требования сотрудника полиции пройти в служебный автомобиль, чтобы его доставили в медучреждение для медицинского освидетельствования, применил насилие против полицейского.

Расследование продолжается.