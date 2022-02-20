Курян предостерегли от селфи на льду

Находиться на реках сейчас опасно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды и беседы с любителями подледного лова и зимних видов спорта. Их предупреждают об опасности выхода на лед во время перепада температур и межсезонья. С недавних пор в зоне внимания спасателей другая категория «группы риска» - подростки, которые пытаются сделать эффектные фотографии на зимних водоемах.

- Дети, не оценивая реальные риски, выходят на лед, зачастую выбирая очень опасные места, - говорит старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Курской области Геннадий Алябьев. – Ежедневно во время рейдов встречаем несколько подростков. Ребята устраивают фотосессии на льду, забывая об элементарных правилах безопасности.

С ними проводят беседы, под контролем спасателей дети покидают водоемы.

Сотрудники МЧС России убедительно просят курян и гостей региона неукоснительно соблюдать правила поведения на водоемах зимой. Не смотря на то, что лед местами достигает 30 сантиметров, из-за перепадов температур он очень неоднороден, рыхлый и непрочный и таит в себе много опасностей.