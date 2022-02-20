В Курской области продолжается вакцинация от ковид

Курян призывают сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 704 426 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 681 725.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1662 человек, на ИВЛ – 78 (девять – инвазивная, 69 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 20 февраля в Курской области всего зарегистрировано 99 712 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 425 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2257 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 61, 66, 71 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.