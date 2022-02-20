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Происшествия20 февраля 2022 9:47

Под Курском на пожаре погиб 37-летний мужчина

Трагедия произошла ночью 20 февраля
Ольга ДАНИЛОВА
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Огонь тушили 16 человек

Огонь тушили 16 человек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:29 20 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Ольховатка Поныровского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №37 Поныровского района, ОП Ольховатка Поныровского района, ОП Возы Поныровского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь удалось потушить только в 02:53. На пожаре погиб мужчина. В доме обрушилась кровля, повреждены стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.