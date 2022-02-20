В Курской области насчитали более 40 бесхозных гидросооружений

Отслеживать обстановку в зонах подтопления планируют с помощью беспилотников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области без хозяина - более 40 гидротехнических сооружений. Поставить их на баланс муниципалитетов планируется до конца года. Параллельно ведется капитальный ремонт ГТС. В прошлом году работы проведены на водоеме в селе 1-е Поныри Поныровского района. В планах на этот год ремонт еще трех сооружений, сообщили в администрации региона.

Также безопасному прохождению талых вод помогает расчистка рек. В прошлом году расчистили почти 3,5 километра русла протоки Кривец в Курске. Это позволило улучшить экологические условия для пяти тысяч человек и избежать ущерб на 340 млн рублей.

Сейчас в мониторинге паводковой ситуации задействовано 12 стационарных постов Росгидромета. Кроме этого отслеживать обстановку в зонах подтопления планируют с помощью беспилотников.