Задержали курянку, которая забрала чужой кошелек

Потратить деньги женщина не успела Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратилась курянка, которая подойдя к кассе в супермаркете поняла, что у нее пропал кошелек. Незадолго до этого она обналичила 25 тысяч рублей. Женщину, которая могла совершить кражу портмоне, установили по видеозаписи. Проходя по торговым рядам, она заметила, как посетительница оставила кошелек на прилавке, и забрала его.

Ориентировку на розыск незнакомки передали территориальным участковым уполномоченным. Один из участковых ее сразу узнал, так как она проживает на территории его обслуживания.

Курянку застали дома и во время опроса она созналась в краже. Потратить крупную сумму она не успела и вернула наличные с кошельком. Этот факт станет смягчающим обстоятельством в ходе расследования уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», сказали в полиции.