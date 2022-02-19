На директора курской школы завели уголовное дело

Директор пять лет получала "процент", говорят следователи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против директора школы. Директора подозревают по части 1 статьи 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия примерно в 2017 году женщина договорилась с учительницей, которая была у нее в подчинении, о ежемесячной передаче ей части денег, начисленных педагогу в качестве выплат стимулирующего характера.

- Учительница согласилась и на протяжении почти пяти лет передавала часть начисленных ей стимулирующих выплат директору. Всего она передала больше 70 000 рублей, - рассказали в СК.

Расследование продолжается.