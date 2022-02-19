Под Курском проходят соревнования по зимнему парусному спорту

На соревнования съехались более 40 участников из разных регионов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском районе стартовали соревнования по зимнему парусному спорту – сноукайтингу. Вместо водной глади – лед и снег, а вместо паруса – кайты или воздушные змеи. Благодаря им спортсмены на лыжах и сноубордах разгоняются и совершают прыжки.

19 февраля гонщики в буквальном смысле покоряли стихию. Из-за сильного ветра кайты разгоняются до ста километров в час! Многие новички снялись с соревнований. Тем не менее за Кубок Черноземья возле Копенского водохранилища развернулась самая настоящая борьба. На трассе более 40 участников из разных регионов – все Черноземье, Ленинградская область, Москва.

Для победы необходимо быстрее всех преодолеть дистанцию в восемь километров и справиться с препятствиями. Финал состязаний пройдет завтра, 20 февраля. По результатам 19 февраля лидируют спортсмены из Москвы. Кстати, самому старшему участнику соревнований – 60 лет. Он единственный, кто представляет Железногорский район.