В Курске проверили лед на реке Сейм

Вместе с инспекторами обстановку на реке оценили беспилотные авиационные системы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области промониторили ледовую обстановку на реке Сейм в районе пляжа Олимпиец.

Это место было выбрано неслучайно. С колебаниями температуры воздуха лед здесь очень быстро становится рыхлым и небезопасным, особенно в зарослях и около моста.

- Мы встретили очень много рыбаков, - говорит старший инспектор ГИМС Главного управления Геннадий Алябьев, - напомнили им о правилах безопасного поведения на воде. – Печально, что, на несмотря на постоянную профилактическую работу с нашей стороны, любители рыбной ловли пренебрегают правилами безопасности и выходят на лед без спасжилетов и первичных средств спасения.

Сегодня толщина льда составляет 30-40 сантиметров, но он очень непрочный и представляет реальную угрозу.

Вместе с инспекторами обстановку на реке оценили беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Сотрудники Главного управления выявили опасные места на льду, оценили толщину льда.

Главное управление обращается ко всем любителям рыбной ловли соблюдать правила безопасности при выходе на лед.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.