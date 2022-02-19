В стрелково-стендовом комплексе в Курске планируют обновить оборудование

Объект расположен на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стрелково-стендовый комплекс, расположенный на улице Энгельса в Курске, был закрыт в 2018 году из-за несоответствия требованиям МВД России. Прошлым летом специалисты, устранив все нарушения, получили лицензию, сообщили в администрации региона.

В этом году количество огневых позиций было увеличено с четырех до восьми. Комплекс оборудован специальными метательными машинами, стрельба по летящим мишеням-тарелочкам ведется из гладкоствольных ружей с использованием дробовых патронов. Стендовая стрельба – олимпийский вид спорта, популярный и среди профессионалов, и среди любителей.

Сейчас на базе комплекса тренируются воспитанники спортшколы Курской области. Для дальнейшего развития стрелково-стендового комплекса необходимо получить лицензию на оружейную комнату, ее сейчас оборудуют в соответствии со всеми требованиями безопасности. Затем предстоит закупить оружие и патроны. Кроме того, необходимо заменить часть метательных машин на более современные. Есть у руководителя комплекса идеи и дальнейшего развития спортобъекта: там можно расположить тир для стрельбы из пневматического оружия, оборудовать зону для проведения любительских соревнований.