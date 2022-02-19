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Происшествия19 февраля 2022 14:05

20 февраля в Курской области пройдут сильный ветер и дождь

В регионе потеплеет до +6
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупредили о гололеде

Курян предупредили о гололеде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра с девяти вечера 19 февраля и в течение суток в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.