20 февраля в Курской области пройдут сильный ветер и дождь

Курян предупредили о гололеде Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра с девяти вечера 19 февраля и в течение суток в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.