Пожарные спасли курянку, которой стало плохо

Спасатели вскрыли дверь ломом и вызвали скорую Фото: Светлана ВОЛКОВА

Огнеборцы пожарной части Глушковского района оказали помощь 69-летней курянке. Несколько дней до женщины не могли дозвониться, обеспокоенные соседи обратились в службу спасения.

По указанному адресу приехали спасатели, полиция и скорая медицинская помощь.

- Ломом мы вскрыли входную дверь, - рассказывает командир отделения ПЧ Глушковского района Александр Ревицкий, - женщине было плохо, по внешним признакам инсульт, скорая медицинская помощь доставила ее в больницу.

По словам Александра Сергеевича, они нередко выезжают на подобные сообщения, когда пожилым людям становится плохо или они в силу других обстоятельств не могут попасть в дом.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в случае любой беды круглосуточно и бесплатно можно получить необходимую помощь, обратившись в службу спасения по телефонам «101» или «112».