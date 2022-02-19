Самые востребованные фонды курского архива оцифруют к 2024 году

Уникальные исторические документы переведут в "цифру" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В госархивах региона насчитывается около двух миллионов единиц хранения за период со второй половины 17 века и до наших дней, в муниципальных архивах – 1,2 млн дел. В прошлом году сотрудники архивной службы выполнили 38 тысяч госуслуг.

- Объем запросов говорит о постоянной востребованности архивных фондов. И для этого регпрограмма «Развитие архивного дела» позволила переоснастить госархивы и заниматься оцифровкой документов. Сейчас оцифровано 15,5% фондов, – отметила начальник архивного управления Наталия Бастрикова.

Продолжается перевод архивных документов в электронный вид. В общий доступ единой информационной системы загружены восемь наиболее востребованных дореволюционных фондов, на очереди – еще два. В год сотрудники архива сканируют около миллиона листов. Основной этап оцифровки планируют закончить к 2024 году.

В курском архиве хранятся и редкие документы, внесенные в государственный реестр уникальных Архивного фонда РФ. В их числе – автограф и печать Александра Суворова, приказ воеводы Б. Шереметева об отправке в Белгород иконы Пресвятой Богородицы, ревизская сказка о семье преподобного отца Серафима Саровского, метрические книги с записями о рождении Никиты Хрущева и Георгия Свиридова.