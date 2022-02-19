В Курске проходят сплошные проверки на дорогах

За вождение в пьяном виде грозит штраф или лишение свободы Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 и 20 февраля в регионе пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

Управление ГИБДД напоминает, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — максимальный срок два года колонии.

Автоинспекторы просят курян не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.