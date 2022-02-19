В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1625 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1625 курян, на ИВЛ – 76 (четвре – инвазивная, 72 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 19 февраля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 99 287 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 417 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2254 человека. В том числе за последние сутки - мужчины 77, 80 лет и женщины 62 и 92 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.