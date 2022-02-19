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Здоровье19 февраля 2022 7:23

Выплату за вакцинацию от ковид получили 179 беременных курянок

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Единовременную выплату за вакцинацию от коронавируса в пять тысяч рублей в Курской области получили 179 будущих мам.

Такая выплата предоставляется беременным женщинам, которые привились от COVID-19 в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для оформления документов на получение средств необходимо обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама состоит на учёте.

Всего в регионе привито более 669 беременных женщин. Вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более.