Выплату за вакцинацию от ковид получили 179 беременных курянок

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Единовременную выплату за вакцинацию от коронавируса в пять тысяч рублей в Курской области получили 179 будущих мам.

Такая выплата предоставляется беременным женщинам, которые привились от COVID-19 в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для оформления документов на получение средств необходимо обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама состоит на учёте.

Всего в регионе привито более 669 беременных женщин. Вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более.