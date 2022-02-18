Куряне называют детей Кайем, Добрыней и Ассолью

Самые популярные имена у новорожденных - Артем и Мария Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошлом году в регионе зарегистрировано рождение 8 884 детей, из них 4 564 мальчика, 4 320 девочек. Среди новорожденных 3 402 ребенка – первенцы, 3 303 стали вторыми в семье, третьими – 1 426 малышей. В 104 семьях родились двойни, в двух семьях – тройни. Количество родившихся третьих и четвертых по счету детей выросло.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем, Иван, Михаил, Александр, Матвей, Максим, Дмитрий, Кирилл, Даниил, Илья, среди девочек – Мария, София, Виктория, Анна, Милана, Варвара, Полина, Анастасия, Ксения, Ева. В числе редких имен Добрыня, Кай, Вениамин, Спартак, Авраам, Маруся, Ассоль, Катерина и Арсения.