Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Беларусь вырос в полтора раза

Регион планирует расширить сотрудничество Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Беларусь увеличился в полтора раза и по итогам прошлого года составил 134,5 млн долларов, сообщили в администрации региона. Экспорт из Курской области в основном составляют продовольственные товары и сырье, химическая продукция, целлюлозно-бумажные изделия, продукция машиностроения и электрооборудование. С другой стороны, в регионе востребованы белорусская техника, химические нити и минеральные продукты.

Планируется расширить сотрудничество. Белорусские предприятия получат дополнительные возможности для продвижения продукции на инвестиционном портале Курской области. Предложены услуги по строительству в Курской области социальных и дорожных объектов, реконструкции мостовых сооружений. Также речь шла о поставках запасных частей для сельхозтехники, семян, закупках автобусов и спецтехники. Взаимодействие будут наращивать в образовательной, спортивной, туристической и культурной сферах