Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Деловой Курск18 февраля 2022 14:38

Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Беларусь вырос в полтора раза

Экспорт из Курской области в основном - продовольственные товары и сырье, а ввозят - технику и удобрения
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Регион планирует расширить сотрудничество

Регион планирует расширить сотрудничество

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Беларусь увеличился в полтора раза и по итогам прошлого года составил 134,5 млн долларов, сообщили в администрации региона. Экспорт из Курской области в основном составляют продовольственные товары и сырье, химическая продукция, целлюлозно-бумажные изделия, продукция машиностроения и электрооборудование. С другой стороны, в регионе востребованы белорусская техника, химические нити и минеральные продукты.

Планируется расширить сотрудничество. Белорусские предприятия получат дополнительные возможности для продвижения продукции на инвестиционном портале Курской области. Предложены услуги по строительству в Курской области социальных и дорожных объектов, реконструкции мостовых сооружений. Также речь шла о поставках запасных частей для сельхозтехники, семян, закупках автобусов и спецтехники. Взаимодействие будут наращивать в образовательной, спортивной, туристической и культурной сферах