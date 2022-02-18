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Происшествия18 февраля 2022 14:05

В центре Курска демонтировали несколько вывесок

Они не вписались в дизайн-код
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Новые требования к размещению вывесок утверждены в августе 2020 года

Новые требования к размещению вывесок утверждены в августе 2020 года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 февраля сотрудники городского управления ГО и ЧС демонтировали пять информационных конструкций по трем адресам на улице Ленина, еще одну собственник снял самостоятельно.

- Вывески на зданиях были расположены с нарушением требований правил благоустройства Курска, в частности, они закрывали архитектурные элементы фасадов, - сказали в мэрии.

Как пояснили в комитете архитектуры Курска, требования к размещению вывесок утверждены в августе 2020 года. По результатам мониторинга торговых объектов направлено более 500 уведомлений о необходимости замены конструкций, не соответствующих правилам. Для этого был установлен переходный период – шесть месяцев.

- Предприниматели, которые проигнорировали требования, будут оштрафованы, вывески демонтируют в принудительном порядке, он утвержден администрацией Курска, - сказали чиновники.

Поэтапное внедрение дизайн-кода в областном центре ведется с конца 2019 года.