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Общество18 февраля 2022 13:26

В 2021 году 60 курских детей-сирот получили выплату на ремонт жилья

Документы на оказание такой поддержки рассматривает комиссия в комитете социального обеспечения
Ольга ДАНИЛОВА
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Чтобы получить выплату, жилье должно быть на территории региона и быть в собственности

Чтобы получить выплату, жилье должно быть на территории региона и быть в собственности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действует дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они могут получить единовременную денежную выплату на ремонт жилья. Жилье должно быть на территории региона и быть оформленным в собственность.

- Документы на оказание такой поддержки рассматривает комиссия в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В прошлом году на рассмотрение поступило 60 заявок, все они были одобрены. Общая сумма выплат составила 5,4 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета, - пояснили в администрации региона.