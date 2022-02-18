В 2021 году 60 курских детей-сирот получили выплату на ремонт жилья

Чтобы получить выплату, жилье должно быть на территории региона и быть в собственности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действует дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они могут получить единовременную денежную выплату на ремонт жилья. Жилье должно быть на территории региона и быть оформленным в собственность.

- Документы на оказание такой поддержки рассматривает комиссия в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В прошлом году на рассмотрение поступило 60 заявок, все они были одобрены. Общая сумма выплат составила 5,4 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета, - пояснили в администрации региона.