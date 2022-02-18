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Общество18 февраля 2022 13:06

В Курской области обитает более 90 видов редких птиц

В Красную книгу Курской области занесено 73 вида пернатых
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Большая часть редких пернатых встречается на особо охраняемых природных территориях регионального значения

Большая часть редких пернатых встречается на особо охраняемых природных территориях регионального значения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 февраля в России отмечается День орнитолога - профессиональный праздник людей, изучающих жизнь птиц.

В России существует Союз охраны птиц России, эта общественная организация объединяет ученых-орнитологов и любителей пернатых.

Наблюдатели за птицами в Курской области объединяются в группе «Птицы города Курска» в социальной сети «ВКонтакте»

В Красную книгу Курской области, изданную в 2017 году, занесено 73 вида птиц, 25 из них числится в Красной книге РФ. За последние годы перечень редких и исчезающих пернатых был расширен и теперь включает 91 вид. В списке краснокнижных – лебедь-шипун, цапля большая белая, коршун черный, лунь степной, сапсан, кобчик, журавль серый и другие.

Большая часть редких пернатых встречается на особо охраняемых природных территориях регионального значения, а также в Центрально-Черноземном государственном природном биосферном заповеднике имени профессора В.В. Алехина.