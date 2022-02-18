Медработник из Курска перевел мошенникам более четырех миллионов рублей

В регионе участились случаи мошенничества Фото: Архив "КП"

Курскому доктору позвонил неизвестный и сказал, что от имени курянина кто-то подал заявку на получение кредита. Если деньги уйдут злоумышленникам, то ему придется возвращать долг банку.

Чтобы предотвратить это, мужчине сказали оформить кредит на три миллиона рублей. Он также добавил свои сбережения и через банкомат отправил все на секретные счета. Его убедили, что деньги вернутся, злоумышленников изобличат, а долг спишется.

В результате больше четырех миллионов бесследно исчезли – номера счетов мужчина не запомнил и не записал. Дозвониться до мошенников тоже не получилось – сразу после списания денег их номер стал недоступен.

Спустя сутки мужчина обратился в полицию, однако с кредитом ему придется разбираться самому.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут, им грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.