В Курске подросток сломал телефон полицейского и пытался поджечь машину

Парень попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими Фото: Архив "КП"

Ночью 23 октября 2021 года сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2110, который ехал непрямолинейно. Чтобы избежать правонарушения, полицейские поехали за машиной. Автомобиль оказался припаркован возле военкома, а рядом стояла группа молодых людей. Водителя ВАЗа в салоне не было.

Когда полицейские поинтересовались у группы молодых людей, кому принадлежит указанный автомобиль, из толпы вышел подросток. Он подошел к машине, достал из багажника канистру и стал обливать ВАЗ бензином, намереваясь его поджечь.

- На требования сотрудников полиции о прекращении указанных действий, обвиняемый не реагировал, он подошел к одному из сотрудников полиции и применил насилие, а также выбил ногой мобильный телефон, находящийся в руке полицейского, а затем раздавил его ногой. После чего попытался скрыться, но был задержан, - информируют в СУ СК РФ по Курской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.