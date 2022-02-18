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Происшествия18 февраля 2022 9:24

В Курске подросток сломал телефон полицейского и пытался поджечь машину

Теперь 17-летний курянин предстанет перед судом
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Парень попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими

Парень попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицейскими

Фото: Архив "КП"

Ночью 23 октября 2021 года сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2110, который ехал непрямолинейно. Чтобы избежать правонарушения, полицейские поехали за машиной. Автомобиль оказался припаркован возле военкома, а рядом стояла группа молодых людей. Водителя ВАЗа в салоне не было.

Когда полицейские поинтересовались у группы молодых людей, кому принадлежит указанный автомобиль, из толпы вышел подросток. Он подошел к машине, достал из багажника канистру и стал обливать ВАЗ бензином, намереваясь его поджечь.

- На требования сотрудников полиции о прекращении указанных действий, обвиняемый не реагировал, он подошел к одному из сотрудников полиции и применил насилие, а также выбил ногой мобильный телефон, находящийся в руке полицейского, а затем раздавил его ногой. После чего попытался скрыться, но был задержан, - информируют в СУ СК РФ по Курской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.