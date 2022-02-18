В Курске прошел рейд по местам нахождения подростков

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники администрации Железнодорожного округа совместно с Советом отцов, линейным отделом полиции на транспорте проверили пляжи на реке Тускарь, Кривец и Стрелецком озере, так как при плюсовой температуре лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. Также обследовали участок железной дороги на ул. 1-я Стрелецкая.

- Родителям и несовершеннолетним, находящимся вблизи указанных объектов, вручили памятки о правилах поведения на водных объектах в зимний период и о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, - говорят в городской администрации.