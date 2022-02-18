Коронавирус унес жизни еще пяти курян

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 18 февраля в регионе от коронавируса скончались 2250.

В том числе за последние сутки – мужчины – 81, 84 года; женщины – 57, 79, 82 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1685 человек, на ИВЛ – 80 (8 – инвазивная, 72 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 702 521 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 679 626.