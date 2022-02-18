За сутки ковид подтвердился еще у 410 курян

В регионе снимают ряд коронавирусных ограничений Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 18 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 410 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 214, Железногорск – 15, Суджанский – 12, Беловский, Рыльск – по 11, Конышевский, Пристенский – по 9, Курский, Курчатовский, Рыльский, Тимский – по 8, Хомутовский – 7, Большесолдатский, Льгов, Медвенский, Солнцевский, Фатежский, Черемисиновский – по 6, Дмитриев, Обоянь, Советский, Фатеж – по 5, Золотухинский – 4, Глушковский, Горшеченский, Дмитриевский, Льговский, Октябрьский, Поныровский, Суджа – по 3, Касторенский, Кореневский, Щигры – по 2, Обоянский, Щигровский, Железногорский – по одному. Всего зарегистрировано 98 870 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1685 человек, на ИВЛ – 80 (8 – инвазивная, 72 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2250. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 702 521 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 679 626.