В 2021 году на соцподдержку курских семей было направлено 2,2 млрд рублей

Мерами социальной поддержки в 2021 году воспользовалась 32 101 семья Фото: Архив "КП"

На реализацию в 2021 году проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Курской области», который действует в рамках нацпроекта «Демография», потратили 2,2 млрд рублей. Большая часть финансирования поступила из федерального бюджета.

На эти средства: обеспечили семьи с детьми социальными выплатами, провели процедуры ЭКО, приобрели подарки для новорожденных и других мероприятий, целью которых является сохранение семейных ценностей и традиций.

По данным ведомства, мерами социальной поддержки в 2021 году воспользовалась 32 101 семья региона, процедуру ЭКО провели 572 семьи. Участниками конкурсов, акций и творческих мероприятий стали 10 690 семей.

В 2022 году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено порядка 2,3 млрд рублей.