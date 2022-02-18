Под Курском горел жилой дом

Причины пожара уточняются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании жилого дома в селе Красниково Пристенского района поступило в ГУ МЧС России по Курской области 18 февраля в 05:30.

На место происшествия были направлены огнеборцы ПЧ № 38 Пристенского района, ПЧ №35 Обоянского района, пожарные отдельного поста пожарной охраны «Котово», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации загорания.

В жилом одноэтажном доме общей площадью 60 кв.м обнаружено горение кровли на всей площади.

Информация о пожаре уточняется.