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Общество18 февраля 2022 7:18

Курян приглашают поучаствовать в фестивале казачьей песни

Центр народного творчества «Русь» открыл прием заявок на мероприятие
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Заявки на участие принимаются до 7 марта

Заявки на участие принимаются до 7 марта

Фото: Архив "КП"

К участию в Городском фестивале казачьей песни «Ой ты, песня удалая!» приглашаются коллективы самодеятельного народного творчества и отдельные исполнители, представляющие песенный или обрядовый казачий фольклор.

Учредитель - управление культуры города Курска, организаторы –Центр народного творчества «Русь», Курское окружное казачье общество ВКО «Центральное казачье войско».

Для участия необходимо направить на электронную почту cnt-rus@mail.ru с пометкой «Казачья Русь» заполненную заявку и видеоматериалы или ссылку на них не позднее 7 марта 2022 года.

Гала-концерт фестиваля будет опубликован 22 марта 2022 года в сообществе ЦНТ «Русь» .

Концертная программа будет сформирована на основе видеоматериалов, представленных на фестиваль.

Дополнительная информация по телефону +7(4712) 37-06-56.