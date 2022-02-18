Курян приглашают поучаствовать в фестивале казачьей песни

Заявки на участие принимаются до 7 марта Фото: Архив "КП"

К участию в Городском фестивале казачьей песни «Ой ты, песня удалая!» приглашаются коллективы самодеятельного народного творчества и отдельные исполнители, представляющие песенный или обрядовый казачий фольклор.

Учредитель - управление культуры города Курска, организаторы –Центр народного творчества «Русь», Курское окружное казачье общество ВКО «Центральное казачье войско».

Для участия необходимо направить на электронную почту cnt-rus@mail.ru с пометкой «Казачья Русь» заполненную заявку и видеоматериалы или ссылку на них не позднее 7 марта 2022 года.

Гала-концерт фестиваля будет опубликован 22 марта 2022 года в сообществе ЦНТ «Русь» .

Концертная программа будет сформирована на основе видеоматериалов, представленных на фестиваль.

Дополнительная информация по телефону +7(4712) 37-06-56.