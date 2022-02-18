В Курской области снимают ряд коронавирусных ограничений

С 23 февраля можно будет посещать культурные мероприятия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На оперативном совещании 17 февраля было принято решение снимать коронавирусные ограничения постепенно. Как отмечает у себя в телеграм-канале глава области Роман Старовойт, несмотря на то, что ежесуточные показатели заболеваемости постепенно идут на спад, число госпитализаций пока остается высоким.

Так, с 23 февраля возобновляются спектакли, концерты и кинопоказы, разрешается присутствие болельщиков на спортивных соревнованиях. Загрузка залов допускается до 50%, дополнительные ограничения по трибунам – не более 1000 человек.

Как уже сообщалось ранее, с 21 февраля школьники вернутся к очному формату обучения.