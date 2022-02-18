В Курской областной больнице появился аппарат для дробления камней в почках

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Так, в областной администрации сообщают, что в урологическое отделение Курской областной многопрофильной клинической больницы поступило: рентгеновская С-дуга, ультразвуковой аппарат, операционный стол и литотриптор – его произвели в 2021 году, таких аппаратов в России сейчас всего два.

Литотриптор дистанционным способом с помощью ударной волны разрушает камни в почках и мочевыводящих путях.

- Теперь мы можем выполнить дробление бесконтактно, если размеры, плотность и расположение камня это позволяют. Аппарат точечно воздействует именно на камень, который фрагментируется и выводится естественным путем из мочевыделительной системы. Диаметр волны этого аппарата – 12 мм, что защищает от повреждения соседние ткани и органы, – рассказал заведующий урологическим отделением Сергей Лазаренко.

Средства на приобретение этого оборудования выделены из федерального бюджета. Решение о закупке было принято в октябре 2021 года во время визита премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в областную больницу.