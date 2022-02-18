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Общество18 февраля 2022 6:26

В Курской области на строительство дороги к школе потратят около 31 млн рублей

Работы ведутся в селе Верхнее Гуторово
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В селе Верхнее Гуторово Курского района строят дорогу к школе, пройдет от региональной трассы Курск-Борисоглебск - Полевая - Верхнее Гуторово до филиала Полевского лицея. Протяженность дороги – 1,965 км. Объект будет иметь V категорию, а ширина покрытия составит 4,5 м.

Работы начались в декабре 2021 года. Уже заменили трубы и укрепили дамбу, провели подготовительные работы. В этом году приступили к устройству земляного полотна и подстилающего слоя из песка и щебня.

Строительство ведется в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Завершить строительство планируют в 2023 году. Общая стоимость работ составляет около 31 млн рублей.