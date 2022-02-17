В Курске двух подростков поймали с наркотиками

17-х летних задержали на территории СНТ
Фото: Из архива КП.
СК завел уголовное дело против двух 17-летних подростков, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.
По версии следствия днем 8 февраля на территории СТСН «Сельхозработник» Курска полицейские обнаружили и изъяли сверток с наркотиками массой 1,6 грамма.
- Эти наркотики подростки собирались сбыть через «тайник-закладку» в Курске, - рассказали в СК. - Но их задержали сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.